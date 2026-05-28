【写真＆動画】嵐、雑誌表紙＆誌面カット（全4投稿） ヘアスタイリストのKANADAがInstagramを更新。嵐の過去ビジュアルを公開し、注目を集めている。 ■嵐5人が揃った懐かしビジュアルを公開 投稿では、嵐の過去の誌面カットを複数公開。モノクロポートレートや『MEN’S NON-NO』の表紙、さらに5人の横並びショットなど、貴重なビジュアルが披露された。 ■デニム、レザー、スーツ…嵐の多彩な