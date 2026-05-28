【写真＆動画】松本潤の雑誌表紙＆誌面カット（全10投稿） ヘアスタイリストのKANADAがInstagramを更新。嵐・松本潤の過去ビジュアルを複数公開し、注目を集めている。 ■松本潤、圧巻ビジュアルで存在感放つ グレーのダブルジャケットに身を包んだ松本は、前髪をすっきりと上げたヘアスタイルで、まっすぐカメラを見つめている。端正な顔立ちとクールな表情が際立ち、落ち着いたトーンの背景も相まって、