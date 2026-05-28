【セブンプレミアム「ひとくちスイーツ」シリーズ（全4種）】 発売中 価格：各149.04円 セブン‐イレブン・ジャパンは、セブンプレミアム「ひとくちスイーツ」シリーズを、全国のセブン‐イレブン店舗にて発売している。価格は各149.04円。 「ひとくちスイーツ」シリーズは、多様化している食習慣に対応し、食事を間食で済ませる人にも適