ロックアーティストとヴァイオリニストNAOTO率いる弦楽四重奏“NAOTO QUARTET”が奏でる奇跡のステージが、＜ROCKIN’ QUARTET＞だ。2年ぶり8回目となる＜ROCKIN’ QUARTET 第8章＞が、9月7日にビルボードライブ大阪、9月16日にビルボードライブ東京で行われることが決定した。今回のボーカリストはTHE BAWDIESのフロントマンROY。大阪・東京の2都市にて1日2回公演の全4公演となる。2017年にスタートした＜ROCKIN’ QUARTET＞は、