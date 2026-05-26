（実況）「今、無罪判決という判決が出ました。冨士茂子さんに無罪という判決が下されました」 徳島ラジオ商殺し事件で有罪となり、服役した冨士茂子さん。1985年、再審でようやく無罪を勝ち取ったものの、逮捕から31年、亡くなってから6年の歳月が経っていました。遅々として進んでこなかった、冤罪被害者の救済。今、その仕組みが大きく動こうとしています。❝4月6日自民党法部部会❞ （自民党・稲田