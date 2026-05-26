ローソンは6月2日から4週間にわたり、全国のローソン店舗で『超ハッピーすぎ！チャレンジ』を開催する。創業51周年にちなんだ今回のキャンペーンでは、価格据え置きで重量などを約51％増量する「盛りすぎチャレンジ」に加え、2つの商品を一度に楽しめる「合わせすぎチャレンジ」、従来品と比べて味わいを約51％濃くした「濃すぎチャレンジ」など、新たな企画も展開する。さらに、6月3日の「ローソンの日」に合わせ、価格据え置きで