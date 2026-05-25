BimiのEP『【人】／INORI』を引っ提げた全国ツアー＜Bimi Live Tour 2026 -SOME MINGLE-＞が、5月23日（土）にダンスホール新世紀にてファイナルを迎えた。2026年3月20日よりスタートし、ゲストアーティストを招いた対バン5公演とワンマン5公演で構成された同ツアーは、様々なアーティストが持つ楽曲やライブのエネルギー、表現者としてのメッセージが交差することをテーマに企画された。ツアーファイナルでBimiが見せたその景色に