詐欺師がまるでMicrosoftから送られたメールのように見せかけて、スパムリンクつきのメールを送信していることがわかりました。Scammers are abusing an internal Microsoft account to send spam links | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2026/05/21/scammers-are-abusing-an-internal-microsoft-account-to-send-spam/ニュースサイト・Tech Crunchでセキュリティに詳しい編集者のザック・ウィテカー氏によると、2026年5月に入