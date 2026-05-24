近藤友喜が東京V戦で1ゴール3アシストの活躍自身にとっても、チームにとっても、鬱憤を晴らす一戦となった。明治安田J1百年構想リーグ最終節で、横浜F・マリノスは東京ヴェルディにアウェーで6-0の大勝。この試合で1得点3アシストと圧巻の活躍を見せたのが、ここまで結果を残せずに苦しんでいたFW近藤友喜だった。均衡状態が続いていた前半25分、試合を動かしたのは横浜FMだった。東京Vの攻撃をしのぐと、自陣から一気にロング