ヤングカジュアルウェアの専門店「Doublefocus（以下、ダブルフォーカス）」から、「イオン」「イオンスタイル」限定17店舗）と「イオンスタイルオンライン」にて、「スター・ウォーズ」コレクションが販売される。＞＞＞『スター・ウォーズ』コレクションをチェック！（写真19点）ダブルフォーカスでは数々のアニメやキャラクターのファッションアイテムを企画・販売している。今回は、『スター・ウォーズ』が登場。『スター・ウ