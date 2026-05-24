DISH//が7月3日(金)に新曲「アイコトバ」をリリースする。この楽曲は、7月3日（金）より、連続２クールで放送されるTVアニメ『うちの弟どもがすみません』のオープニング主題歌に起用されることが同時に発表となった。本作は、少女まんが雑誌「別冊マーガレット」にて掲載中の人気漫画を原作とした作品で、DISH//初の少女漫画作品タイアップとなる。発表に先駆け、オープニング主題歌アーティストとしてDISH//のメンバーを模したイ