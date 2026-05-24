CHAQLA.とsugarによるツーマンツアー＜SWEET SIX SENSE＞の開催がいよいよ来月に迫る中、MAVERICK YouTubeチャンネルでの生配信が5月25日(月) 19:00〜より行なわれる。こちらは先日、BikkyとSizがXのスペース機能での会話中に突如決定した緊急生配信だ。活動時期も近く、メンバー同士でも親交の深い2バンドだけに、ここでしか聞けないトークや、ツアーに向けた貴重なエピソードの登場にも期待したい。■『CHAQLA. × sugar TWO MAN