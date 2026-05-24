UNISON SQUARE GARDENが6月24日、ライブBlu-ray/DVD『UNISON SQUARE GARDEN TOUR 2025-2026「うるわしの前の晩」at TOYOTA ARENA TOKYO 2026.02.10』をリリースする。同映像作品のトレイラー映像が公開となった。トレイラーは、同ツアーで披露された新旧楽曲の中から、ライブ感の伝わる一瞬一瞬をピックアップした4分間で構成されたもの。リボンビジョンを使った演出や、うるわしの月をバックに演奏されたバンド初のTOYOTA ARENA T