コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する牛角は、2026年5月20日（水）から6月24日（水）までの期間限定で、『牛角元気祭り』を開催する。本フェアでは、“にんにく”と“辛うま”をテーマに、食欲を刺激するスタミナ系メニュー全7品を販売する。開催に先立ち、報道関係者向けに試食会が実施された。焼肉チェーンの牛角が、2026年5月20日から期間限定で開催する「牛角元気祭り」。テーマはシンプルだ。“