スタミナ全開「牛角元気祭り」を開催 / リン酸鉄電池採用の安全設計ウエストファン【まとめ記事】
コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する牛角は、2026年5月20日（水）から6月24日（水）までの期間限定で、『牛角元気祭り』を開催する。本フェアでは、“にんにく”と“辛うま”をテーマに、食欲を刺激するスタミナ系メニュー全7品を販売する。開催に先立ち、報道関係者向けに試食会が実施された。焼肉チェーンの牛角が、2026年5月20日から期間限定で開催する「牛角元気祭り」。テーマはシンプルだ。“にんにく”と“辛さ”で、夏前の食欲を呼び覚ますこと。試食会では「超ガリバタカルビ」や「赤辛カルビ」など全7品を体験することができた。
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、長寿命で安全性の高いリン酸鉄電池を採用し、腰掛け・首掛け・卓上の3WAYで使える超強風仕様のベルトファン「400-TOY053BK」を発売した。本製品は、コンパクトサイズながら服の中へしっかり風を送り込める超強風仕様のベルトファン。腰に装着することで、まるで簡易空調作業服のように身体を効率よくクールダウン。炎天下での作業やイベント、アウトドア、通勤時など、暑さが気になるシーンで快適さをサポートする。小型ながらパワフルな風量で、夏の暑さ対策に最適だ。
■にんにく4倍は正気か、“背徳感”がクセになる！スタミナ全開「牛角元気祭り」を開催
コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する牛角は、2026年5月20日（水）から6月24日（水）までの期間限定で、『牛角元気祭り』を開催する。本フェアでは、“にんにく”と“辛うま”をテーマに、食欲を刺激するスタミナ系メニュー全7品を販売する。開催に先立ち、報道関係者向けに試食会が実施された。焼肉チェーンの牛角が、2026年5月20日から期間限定で開催する「牛角元気祭り」。テーマはシンプルだ。“にんにく”と“辛さ”で、夏前の食欲を呼び覚ますこと。試食会では「超ガリバタカルビ」や「赤辛カルビ」など全7品を体験することができた。
■作業中も両手自由！リン酸鉄電池採用の安全設計ウエストファン
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、長寿命で安全性の高いリン酸鉄電池を採用し、腰掛け・首掛け・卓上の3WAYで使える超強風仕様のベルトファン「400-TOY053BK」を発売した。本製品は、コンパクトサイズながら服の中へしっかり風を送り込める超強風仕様のベルトファン。腰に装着することで、まるで簡易空調作業服のように身体を効率よくクールダウン。炎天下での作業やイベント、アウトドア、通勤時など、暑さが気になるシーンで快適さをサポートする。小型ながらパワフルな風量で、夏の暑さ対策に最適だ。
■スマホで自動開閉！後付けスマートカーテン
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、工事不要で後付けでき、スマホからカーテンを自動開閉できる「スマートカーテン（400-SSA008）」を発売した。自宅のカーテンレール（U型レール）に後付けするだけで、手軽にカーテンを自動化できるロボット。大がかりな工事や複雑な設定は一切不要で、付属の部品を使ってサッと取り付けることができる。賃貸住宅にお住まいの方でも安心して導入でき、毎日のカーテンの開け閉めにかかる手間を大幅に省く。
■「通勤」から「出張」へ瞬時に拡張！荷物に合わせて35Lまで広がる、マチ拡張ビジネスリュック
サンワサプライ株式会社は、荷物の量に応じて奥行きを広げられるマチ拡張機能を搭載したビジネスリュック「BAG-BP20WP」を5月下旬に発売する。本製品は、ファスナーを開くだけでメイン収納部の容量を増やせるため、急な荷物の増加や1〜2泊程度の短期出張・旅行にも柔軟に対応できるのが特長だ。内部には、ノートパソコンやタブレットの専用ルームに加え、書類やガジェットを整理しやすい多彩なルームを完備。表面には撥水加工を施しており、突然の雨でも慌てることなく、ふき取りも簡単。毎日の通勤からアクティブな出張まで、収納力と機能を両立したバッグだ。
■UHA味覚糖とのコラボ！モスバーガー「おさつどきっ モスシェイクコーヒー風味」
株式会社モスフードサービスが展開するモスバーガーと、UHA味覚糖株式会社が販売する「おさつどきっ」がコラボレーションした、「おさつどきっ モスシェイクコーヒー風味」が2026年5月18日（月）より全国のコンビニエンスストアに登場した。また、5月20日（水）より一部のモスバーガー店舗でも販売する。
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■にんにく4倍は正気か、“背徳感”がクセになる！スタミナ全開「牛角元気祭り」を開催
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■作業中も両手自由！リン酸鉄電池採用の安全設計ウエストファン
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、長寿命で安全性の高いリン酸鉄電池を採用し、腰掛け・首掛け・卓上の3WAYで使える超強風仕様のベルトファン「400-TOY053BK」を発売した。本製品は、コンパクトサイズながら服の中へしっかり風を送り込める超強風仕様のベルトファン。腰に装着することで、まるで簡易空調作業服のように身体を効率よくクールダウン。炎天下での作業やイベント、アウトドア、通勤時など、暑さが気になるシーンで快適さをサポートする。小型ながらパワフルな風量で、夏の暑さ対策に最適だ。
■スマホで自動開閉！後付けスマートカーテン
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、工事不要で後付けでき、スマホからカーテンを自動開閉できる「スマートカーテン（400-SSA008）」を発売した。自宅のカーテンレール（U型レール）に後付けするだけで、手軽にカーテンを自動化できるロボット。大がかりな工事や複雑な設定は一切不要で、付属の部品を使ってサッと取り付けることができる。賃貸住宅にお住まいの方でも安心して導入でき、毎日のカーテンの開け閉めにかかる手間を大幅に省く。
■「通勤」から「出張」へ瞬時に拡張！荷物に合わせて35Lまで広がる、マチ拡張ビジネスリュック
サンワサプライ株式会社は、荷物の量に応じて奥行きを広げられるマチ拡張機能を搭載したビジネスリュック「BAG-BP20WP」を5月下旬に発売する。本製品は、ファスナーを開くだけでメイン収納部の容量を増やせるため、急な荷物の増加や1〜2泊程度の短期出張・旅行にも柔軟に対応できるのが特長だ。内部には、ノートパソコンやタブレットの専用ルームに加え、書類やガジェットを整理しやすい多彩なルームを完備。表面には撥水加工を施しており、突然の雨でも慌てることなく、ふき取りも簡単。毎日の通勤からアクティブな出張まで、収納力と機能を両立したバッグだ。
■UHA味覚糖とのコラボ！モスバーガー「おさつどきっ モスシェイクコーヒー風味」
株式会社モスフードサービスが展開するモスバーガーと、UHA味覚糖株式会社が販売する「おさつどきっ」がコラボレーションした、「おさつどきっ モスシェイクコーヒー風味」が2026年5月18日（月）より全国のコンビニエンスストアに登場した。また、5月20日（水）より一部のモスバーガー店舗でも販売する。
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