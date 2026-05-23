Omoinotakeが、TVアニメ『花ざかりの君たちへ』 第2期オープニング・エンディングテーマをそれぞれ担当することが決定した。今回の2曲はどちらもアニメのために書き下ろされた楽曲。オープニングテーマ「FLASHBULB」は、 瞬間的な光のような青春時代の煌めき、「君」がいるからこそ輝き出す日々の情景や感情を、駆け出したくなるようなサウンドにのせて歌った楽曲。エンディングテーマ「花束」は、日に日に大きくなっていく秘めた