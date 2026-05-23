いぎなり東北産が、2DAYS・全3公演にわたって開催したワンマンライブ＜9人と もぎたてHALL PARTY＞を大盛況のうちに終演した。◆ライブ写真本公演は、結成10周年イヤーの真っ只中に開催されたスペシャルなホールワンマンライブ。会場では新衣装も初披露され、フルーツモチーフをあしらったキュートな衣装でメンバーが登場すると、オープニングから「わざとあざとエキスパート」「あと3センチ」などを立て続けにパフォーマンスし、