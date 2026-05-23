STARGLOWが、5月25日(月)にデジタルリリースされる新曲「Good Boys Anthem」のティザー映像を公開した。「Good Boys Anthem」は5月3日(日)開催の＜VIVA LA ROCK 2026＞で初披露され、ファンミーティングツアー＜STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-＞でも各会場を熱狂の渦に巻き込んでいる新曲。 今回公開されたティザー映像は、アグレッシブなギターリフが鳴り響くトラックを背景に、降りしきる雨の中、TAIKIとGOICHIが対峙す