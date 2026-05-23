FANTASTICSのボーカル・八木勇征が、グループとして3度目の全国アリーナツアー＜FANTASTICS LIVE TOUR 2026 “SUNFLOWER”＞初日の愛知公演のステージ上でユニバーサルミュージック内の新レーベル A-Sketch Labからのソロデビュー、そして6月10日（水）にデビューシングル「GAME CHANGER」を配信リリースすることを発表した。ソロデビュー楽曲「GAME CHANGER」は、不安や孤独といった感情を排除するのではなく、それらすべてを抱え