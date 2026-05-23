5月21日、タレントのJOYがXを更新。楽しみにしていた宅配ピザの“崩壊写真”を投稿し、波紋を呼んでいる。

「JOYさんはこの日、《激疲れで帰ってきてお腹空きまくってたから大好きなピザ頼んだらこれ》と、無残にも形が崩れたピザの写真をポストし、配達員のずさんな扱いを告発したのです。

続けて、《こんなにピザが暴れるほどの運転してたら配達員さん途中で気付いてるはずでしょ》と訴え、さらには《箱持った時に偏りも分かるだろうしさすがに酷過ぎません?》と、あきれる様子を見せました」（芸能担当記者）

Xを確認すると、そこには届いたばかりとは思えないほど“原型”をとどめていないピザの画像が。箱の中央ではなく端に大きく寄り、等分にカットされていたはずのスライスは折れ重なり、生地がめくれ上がっていた。

SNSでもピザの“崩壊写真”のインパクトは大きな衝撃を呼び、一気に拡散。Xでは

《どんな運転したらここまでに、、、》

《運転が荒いんじゃないのよ 最近の子は運ぶ時の持ち方が分からないのよ きっと縦で持ってきただけ》

など、配達方法への疑問が噴出。その一方で、

《だから宅配ピザは頼まない。頼んでも取りに行く》

と“自衛策”を勧める声も相次いだ。

「宅配時の商品管理は、業者側の基本的な責任です。これだけ崩れた状態で届いているなら、JOYさんが言うように、配達途中で気づかなかったとは考えにくいです。

どういう経緯でここまでひどい状態になったのかは分かりかねますが、同じような“被害”を受けたユーザーから『うちにもこんなピザが来た』と写真つきでの報告が続々と集まっています」（ネット担当記者）

JOYは投稿の最後に《逆に興奮してきたからこれからも頼み続けるわ》と、単なるクレームで終わらせず、笑いに変える姿勢も見せていた。これを、配達員が見てくれればいいが……。