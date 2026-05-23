23日午前、小国町でトンネル内を走っていた大型バイクと軽トラックが正面衝突し、大型バイクに乗っていた男性が右太ももの骨を折る大けがをしました。23日午前10時過ぎ、小国町沼沢の明沢トンネルで大型バイクと軽トラックが正面衝突しました。この事故で、大型バイクを運転していた小国町五味沢の会社員の男性（51）が右太ももの骨を折る大けがをしました。軽トラック運転の男性（71）にけがはありませんでした。警察によりますと