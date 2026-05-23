中東情勢の緊迫化が続く中で起きている“ナフサショック”。住宅建設も止まる恐れがあるということで、改めて石油に依存する社会の大変さが際立ってきています。 【写真を見る】“ナフサショック”で家が建たない!? 資材不足や受注停止で住宅メーカーは悲鳴 政府｢供給に不安はない｣ 目詰まりはどこで？ 名古屋市に本社を置く住宅メーカー「クラシスホーム」。中東情勢の悪化によりビニール