北陸と東北を結ぶ直通の新幹線が7年ぶりに運行され、多くの観光客を乗せて22日朝、金沢駅を出発しました。JR西日本とJR東日本が共同で運行する直通新幹線。コロナ禍の影響などもあり、北陸から東北への運行は7年ぶりで、金沢と仙台を乗り換えなしで4時間余りで結びます。22日朝は、金沢駅から約750人のツアー客が、東北へ向け出発しました。 ツアー客：「東北が初めてなので、一回行ってみようかなと」「仙台で伊