SiMが新曲「BLiNDEYES feat. Yukina from 花冷え。」を配信開始。あわせてミュージックビデオを公開した。さらなるビッグニュースとして、『PLAYDEAD』以来となる3年ぶりのオリジナルアルバム『HOOMAN AFTER ALL』を9月2日にリリースすることも発表された。リリース発表と同時にトラックリストとジャケットも公開され、Pre-add/Pre-saveもスタート。これまですべての制作をセルフプロデュースで行ってきたSiMだが、7枚目のフルアル