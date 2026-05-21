Makiが、現在開催中のアルバムリリースツアー＜Maki Tour 2026「四暗刻」＞の全公演の参戦アーティストを発表した。メジャー1stフルアルバム『My favorite things』を携え、4月29日の愛知・Zepp Nagoya公演を皮切りにスタートした本ツアーは、全31公演のうち、初日のワンマンを含む4公演を終えたばかり。今回、ツアーの完遂に向けて新たに発表されたのは、8月公演に出演するKOTORI、coldrain、w.o.d.、ヤバイTシャツ屋さん、ROTTEN