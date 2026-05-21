開催：2026.5.21 会場：エンゼルスタジアム 結果：[エンゼルス] 5 - 6 [アスレチックス] MLBの試合が21日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとアスレチックスが対戦した。 エンゼルスの先発投手はジャック・コハノビツ、対するアスレチックスの先発投手はアーロン・シバーレで試合は開始した。 1回表、5番 タイラー・ソダーストロム 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒット