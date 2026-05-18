ファミリーマート（東京都港区）が、チョコミントを使用したアイスや菓子、チルド飲料など8種類の商品を集めた「ファミマのチョコミント・コレクション2026」を5月19日から実施します。【写真】“チョコミン党員”にはたまらん！“400円”以下で楽しめる「チョコミント・コレクション」全商品をチェック！ファミマのチョコミンとフェアは2024年から行われ、今年で3回目。今年は、初摘みペパーミントを使用し、雑味が少なく爽