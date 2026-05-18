ファミリーマート（東京都港区）が、チョコミントを使用したアイスや菓子、チルド飲料など8種類の商品を集めた「ファミマのチョコミント・コレクション2026」を5月19日から実施します。

【写真】“チョコミン党員”にはたまらん！ “400円”以下で楽しめる「チョコミント・コレクション」全商品をチェック！

ファミマのチョコミンとフェアは2024年から行われ、今年で3回目。今年は、初摘みペパーミントを使用し、雑味が少なく爽やかな香りとしっかりしたチョコチップが楽しめる「ワッフルコーンチョコミント」（368円、以下、税込み）、パリパリチョコがたっぷり入った「ぎっしり満足！ チョコミント」（270円）、ザクザク食感がきわだつ「爽快ミント香るチョコミントクランチ」（208円）、爽快感がひとくちで広がる「アルファベットチョコレート サクッとクレープチョコミント」（248円）がラインアップ。

さらに、「チョコミントドリンク」（268円）、「チョコミントタルト」「チョコミントパウンドケーキ」（ともに190円）、「チョコミントスティックケーキ」（165円）も発売されます。