贈り物にも自分へのごほうびにもぴったりなお菓子を紹介。ESSEonline編集部フード担当・とねまるが、実際に食べておいしいと感じたものをリアルにレポートします。今回は、ハーブやチーズ、スパイスなどを使った“大人向けクッキー缶”4選をレビュー。おやつにはもちろん、お酒のお供にもぴったりで、父の日ギフトにもおすすめです。※ この記事はPRではありません。編集部及び編集部員が「これは食べたい！」と思ったお菓子を勝手