岡山市役所 岡山市は中小企業のデジタル化を進めるための取り組み「岡山市クラウドサービス導入支援PROJECT」の実施について18日、発表しました。 プロジェクトは、中小企業の業務の効率化を支援するもので、業務の見直しからクラウドサービスの選定・導入、定着までを専門家がサポートします。 2026年7月8日に開催される事業説明会とクラウド活用セミナー（定員先着60人、無料）では、支援内容