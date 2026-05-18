「買い物に行くのが手間」。そんなとき、冷蔵庫に余っている野菜でパパッと一品つくれたらラクですよね。今回、料理研究家のまるみキッチンさんに、ジャガイモを使った時短＆コスパ最強レシピを教えてもらいました。甘辛タレでごはんがすすむ、ジャガイモとひき肉のおかず甘辛い煮っころがしのような味わいがクセになる！レンチンのひと手間で、時短＆味しみ＆煮くずれ防止に。●ジャガイモの甘辛そぼろあん【材料（4人分）】 ジ