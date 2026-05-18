デュッセルドルフが3部降格ドイツ2部フォルトゥナ・デュッセルドルフは現地時間5月17日、リーグ最終節でグロイター・フュルトと対戦。日本人MF田中聡も出場したなか、0-3で完敗し3部リーグへの降格が決まった。かつて1部昇格へあと一歩に迫った名門の陥落に対し、ドイツ公共放送「WDR」は「かつて昇格目前だったチームから3部リーグのクラブへ」と見出しを打ち、わずか2年で急転直下となったクラブの惨状を特集した。2年前の20