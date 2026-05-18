5月18日（月）の『クイズプレゼンバラエティー Qさま!!』は、「旅のプロが選ぶ！日本全国！ “今行きたい”お城ランキングBEST15 3時間SP」と題し、日本全国のいろいろなお城に関するクイズで戦いを繰り広げる3時間スペシャルが放送される。旅行会社や旅行雑誌につとめる“旅のプロ”が「今この時期だからこそ行きたい」「今行く理由がある」という日本全国のお城を厳選し、その結果をもとに決定したランキングからクイズが出題さ