[5.17 オランダ・エールディビジ第34節](アベ・レンストラ・スタディオン)※21:30開始<出場メンバー>[ヘーレンフェーン]先発GK 22 B. KlaverboerDF 3 M. WillemsenDF 4 S. KerstenDF 19 V. ZagaritisDF 45 O. BraudeMF 6 J. van OvereemMF 10 R. MeerveldMF 11 ルカ オイエンMF 16 M. LindayMF 20 ジェイコブ・トレンスコウFW 9 ディラン・フェンテ控えGK 31 N. BakkerGK 44 アンドリアス ノッペートDF 15 M. EgbringDF 17 N