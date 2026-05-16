スマホには、内部性能がパソコンに匹敵するくらいのハイエンドのモデルから、最低限の機能があればいいというエントリーモデルまでさまざまな製品があります。【豆知識】「えっ、これもダメ？」 スマホの「実質1円」で大損してしまう“NG行動”です！家電量販店のスマホ売り場に行くと、「本体価格実質1円」という看板が掲げられており、「なぜこんなに安いのか？」「裏があるのではないか？」などと疑問に思ったことはありま