不必要な工事やサービス後の高額請求などの「悪徳商法」に注意するよう、警察庁がXの公式アカウントで注意を呼び掛けています。【豆知識】「えっ…知らなかった」これが悪徳商法を撃退するキーワード「う・そ・つ・き」です！警察庁は「悪質商法にご注意！！」と投稿。主に次のような被害が発生していると紹介しています。【被害事例】・屋根や分電盤といった住宅設備の不必要な修理工事代金を支払わされた。・水道や害虫と