【その他の画像・動画等を元記事で観る】 YOASOBIが、2021年より“読むCD”としてシリーズ化してきたEPの4作目『THE BOOK for,』が、6月26日にCDリリース、同日から配信も開始となる。ふたつの流れ星が印象的なジャケット写真も解禁となった。 ■ジャケットが異なるアナログ盤2種も海外限定でリリース 今作は、過去3作品を上回るボリュームとなる全12曲を収録した1枚組CDに、シリーズお馴染み