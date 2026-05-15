IVEレイ（C）MBS IVEのレイが、5月17日22時から放送の『日曜日の初耳学』（MBS／TBS系全国ネット）にソウルからリモート出演。世界のトップアーティストへと駆け上がった“努力と葛藤”に迫る。林修が時代のカリスマと対峙し、その本音を鮮やかに引き出す人気企画。今回は、今最も世界から熱い視線を浴びる“りくりゅう”ペア三浦璃来・木原龍一とIVEのレイ、2組を直撃。華やかな表舞台の裏側に隠された、知られざ