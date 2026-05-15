[5.14 ラ・リーガ第36節](サンティアゴ・ベルナベウ)※28:30開始<出場メンバー>[レアル・マドリー]先発GK 1 ティボー・クルトワDF 4 ダビド・アラバDF 12 トレント・アレクサンダー・アーノルドDF 17 ラウール・アセンシオDF 18 アルバロ・カレーラスMF 6 エドゥアルド・カマビンガMF 14 オーレリアン・チュアメニMF 21 ブラヒム・ディアスMF 30 フランコ・マスタントゥオーノFW 7 ビニシウス・ジュニオールFW 16 ゴンサロ・