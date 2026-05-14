女子ゴルファーの伊藤真利奈がピックルボールを体験したことを報告した(C)Getty Images女子ゴルファーの伊藤真利奈が自身のインスタグラムを更新し、新スポーツ「ピックルボール」を初体験したことを投稿している。ピックルボールは米国発祥のラケットスポーツで、卓球・テニス・バドミントンを元に考えられ、プラスチック製の多数の穴があいたボールをラケットで打ち合う競技だ。【写真】「素敵です美脚」女子ゴルファー伊藤