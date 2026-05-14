「良い感じですよぉ〜」ショーパン姿で“美脚”披露　27歳女子ゴルファーが「相変わらずスタイルいいなぁ！」感嘆の声続々

女子ゴルファーの伊藤真利奈がピックルボールを体験したことを報告した(C)Getty Images

女子ゴルファーの伊藤真利奈が自身のインスタグラムを更新し、新スポーツ「ピックルボール」を初体験したことを投稿している。

ピックルボールは米国発祥のラケットスポーツで、卓球・テニス・バドミントンを元に考えられ、プラスチック製の多数の穴があいたボールをラケットで打ち合う競技だ。

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27歳の伊藤は「とっても楽しかった！！早くまたやりたいです」と綴り、Tシャツとグリーンのショートパンツ姿でコートに腰を下ろしている姿と、ラケットを持って笑顔を見せている写真を投稿している。

この投稿には「相変わらずスタイルいいなぁ！」「素敵です美脚」「いつも綺麗」「良い感じですよぉ〜」「長ぁ〜」「真利奈さん、美脚ですね」と、伊藤のスタイルの良さに感嘆の声が上がっていた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]