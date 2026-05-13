the peggiesの北澤ゆうほ(Vo&G)によるソロプロジェクトQ.I.S. が5月12日、東京・渋谷音楽堂にてファンクラブ“Q.O.Q.C.”限定ライブ＜Queens In the Spots Vol.2＞を開催した。同公演では未発表楽曲も含めた全17曲を披露。距離感の近いライブパフォーマンスと親密なMCは濃密で、FCメンバー限定公演ならではの空気感に包まれた。さらに同ライブ内では、11月より東名阪ツアー＜Q.I.S. LIVE TOUR 2026「Queens In the Shell」＞を