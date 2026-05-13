日清製粉ウェルナが祝福投稿【MLB】ジャイアンツ 6ー2 ドジャース（日本時間13日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が12日（日本時間13日）、本拠地でのジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、12試合ぶりの7号ソロを放った。久々の一発から22分後、日本企業も「待ってしました」と華やかに祝福した。大谷と広告出演契約を結ぶ日清製粉ウェルナは、昨年から続く企画を今季も展開。公式X（旧ツイッター）で大谷