大谷が3回に逆転7号も…山本は7回途中5失点【MLB】ジャイアンツ 6ー2 ドジャース（日本時間13日・ロサンゼルス）ドジャースは12日（日本時間13日）、本拠地ジャイアンツ戦に2-6で敗れた。これで今季2度目の4連敗。もっとも、今回の4連敗は球団90年ぶりの屈辱的なストリークとなっている。初回にスミスの犠飛で先制したが、3回に山本由伸投手が9番のハースに同点弾を浴びた。その裏、大谷翔平投手が12試合＆53打席ぶりとなる7号