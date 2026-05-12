必要十分を押さえた装備内容とパフォーマンス電動化の流れが加速する自動車業界において、各メーカーは個性ある電気自動車を次々と打ち出しています。そうした中で、スズキが投入した「eビターラ」は、日常生活に取り入れやすい価格と実用性を重視したモデルとして関心を集めています。【画像】これがスズキ「eビターラ」の姿です！ 画像を見る！（30枚以上）派手さよりも堅実さを重んじる同社らしい一台といえるでしょう。