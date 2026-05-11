最新ミドルSUVがアップデートでさらに進化！アウディ ジャパンは2026年4月21日、プレミアムミドルSUV「Q5」および「Q5 Sportback（スポーツバック）」シリーズのアップデートを発表し、同日より発売しました。Q5シリーズは、2009年に初代が登場したミッドサイズSUVで、「Q7」に続く同社で2番目のSUVとして誕生しました。【画像】新「“四駆”SUV」のQ5シリーズです！ 画像で見る（42枚）2025年には8年ぶりのフルモデルチェン