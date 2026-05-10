『キン肉マン』公式サイトの超人と技ランキング4月分を紹介連載でのロビンマスクVSぺシミマンが注目された4月。『キン肉マン』公式サイトの超人、技ランキングを発表！●超人ランキングまず、驚くべきはキン肉マン（前月3位）と悪魔将軍（前月2位）の順位が入れ替わっています！圧倒的人気を誇る悪魔将軍でも、久しく連載に登場がないとさすがに順位に陰りが出てきてしまうのか!?いやいや、3位も十分立派ですが。また、コミッ