ロバーツ監督「いつトミーが復帰するのか分からない」ドジャースのトミー・エドマン内野手の復帰が見えてこない。デーブ・ロバーツ監督は9日（日本時間10日）の本拠地・ブレーブス戦前に取材に応じ、「いつトミーが復帰するのか分からない」と表情を曇らせた。31歳のエドマンは昨年11月に右足首の手術を受け、開幕から負傷者リスト（IL）に。当初は5月末に復帰する見通しだったが、この日カブスからチャーリー・バーンズ投手を