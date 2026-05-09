タレントの重盛さと美が、5月8日までにInstagramを更新。“へそ出しニット”姿を披露し、ファンから歓声があがっている。《改めまして…髪の毛切りましたっ》などとつづり、《#髪の毛と同時にくびれも自慢したい奴》のハッシュタグをつけ、白いニットにデニムファッションで、おへそをチラ見せし、美しいくびれが強調された自身のショットを公開した。芸能担当記者が言う。「2006年に芸能界デビューした重盛さんは、2010年にオ