記事ポイントマルハンユナイテッドパートナーズが、余剰在庫を活用するオンラインくじシステム「スマート福袋」の正式提供を2026年4月より開始しました当選後に「配送」か「即時現金化（売却）」かを選べる仕組みで、β版初週の売上は1.2億円以上を記録していますWeb3.0技術「アニカナ（ANICANA）」を活用しながらも、日本円ベースで誰でも参加できる設計が特徴です 眠っている在庫に新しい命が吹き込まれます。マルハンユナ